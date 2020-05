உலக செய்திகள்

நாங்கள் இந்தியாவுடன் மிகவும் நெருக்கமாக பணியாற்றி வருகிறோம் - டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + we are working very much with India Donald Trump

நாங்கள் இந்தியாவுடன் மிகவும் நெருக்கமாக பணியாற்றி வருகிறோம் - டொனால்டு டிரம்ப்