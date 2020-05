உலக செய்திகள்

கொரோனா விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டி உள்ளது - ஒபாமா விமர்சனம் + "||" + In Rare Public Rebuke, Obama Slams US Leaders for COVID-19 Response

கொரோனா விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டி உள்ளது - ஒபாமா விமர்சனம்