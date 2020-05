உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக போராட இந்தியா மருந்து பொருட்கள் வழங்கியதற்கு நேபாளம் நன்றி + "||" + Nepal thanks India for providing pharmaceutical products to fight coronavirus

