உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதால் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் அபாயம்: ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் எச்சரிக்கை + "||" + UN chief Antonio Guterres warns of vulnerability of LGBTI community during coronavirus pandemic

கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதால் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் அபாயம்: ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் எச்சரிக்கை