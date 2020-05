உலக செய்திகள்

சமூக இடைவெளிக்காக பிரதமருக்கு அனுமதி மறுத்த ஓட்டல் நிர்வாகம்: நியூசிலாந்தில் சுவராஸ்ய சம்பவம் + "||" + Hotel management refusing to allow PM for social space: A surreal incident in New Zealand

சமூக இடைவெளிக்காக பிரதமருக்கு அனுமதி மறுத்த ஓட்டல் நிர்வாகம்: நியூசிலாந்தில் சுவராஸ்ய சம்பவம்