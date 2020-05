உலக செய்திகள்

ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி சோதனை தோல்வி "ஊசி போடப்பட்ட குரங்குகள் அனைத்துக்கும் கொரோனா" + "||" + Doubts raised over Oxford coronavirus vaccine after ALL of the monkeys that took part in the trial are found to have contracted the disease

ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி சோதனை தோல்வி "ஊசி போடப்பட்ட குரங்குகள் அனைத்துக்கும் கொரோனா"