உலக செய்திகள்

‘சீனாவிடம் இருந்து விடுபட்டு சுதந்திரமாக செயல்படுவதை நிரூபிக்க வேண்டும்’ - உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு அமெரிக்கா கெடு + "||" + Proof of independence from China and acting independently - Defend the US for the World Health Organization

‘சீனாவிடம் இருந்து விடுபட்டு சுதந்திரமாக செயல்படுவதை நிரூபிக்க வேண்டும்’ - உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு அமெரிக்கா கெடு