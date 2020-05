உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுக்க மலேரியா மருந்து சாப்பிடுகிறேன்: டிரம்ப் அறிவிப்பு + "||" + Trump says he is taking unproven drug hydroxychloroquine

