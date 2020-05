உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் அகதிகள் தடுப்பு முகாமில் கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,145 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + Coronation of refugee detention in the United States increased to 1,145

அமெரிக்காவில் அகதிகள் தடுப்பு முகாமில் கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,145 ஆக அதிகரிப்பு