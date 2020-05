உலக செய்திகள்

உச்சம் தொட்டது: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் உலகம் முழுவதும் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Coronavirus: WHO records highest ever daily rise in global Covid-19 cases

உச்சம் தொட்டது: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் உலகம் முழுவதும் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கொரோனா பாதிப்பு