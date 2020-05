உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் கராச்சி விமான நிலையத்துக்கு அருகே விமானம் விழுந்து விபத்து + "||" + Pakistan International Airlines flight from Lahore to Karachi crashes near Karachi Airport

பாகிஸ்தானில் கராச்சி விமான நிலையத்துக்கு அருகே விமானம் விழுந்து விபத்து