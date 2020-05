உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து கொரோனா தடுப்பூசி 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கி சோதனை நடத்த திட்டம் + "||" + UK's COVID-19 study aims to vaccinate more than 10,000

இங்கிலாந்து கொரோனா தடுப்பூசி 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு வழங்கி சோதனை நடத்த திட்டம்