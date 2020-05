உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் விமான விபத்தில் 99 பயணிகள் உள்பட 107 பேர் பலி + "||" + Airbus A320 before it crashes into residential area of Karachi killing all 107 aboard after three failed landing attempts

பாகிஸ்தான் விமான விபத்தில் 99 பயணிகள் உள்பட 107 பேர் பலி