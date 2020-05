உலக செய்திகள்

உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து 21 லட்சத்து 71 ஆயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் + "||" + More than 21 million 71 thousand people have been recovered from the corona impact worldwide

