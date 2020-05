உலக செய்திகள்

‘எங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் இருந்து கசிந்ததாக கூறுவது கட்டுக்கதை’ - மவுனம் கலைத்தது, உகான் வைராலஜி நிறுவனம் + "||" + It is a myth to say it was leaked from our lab - The silence dissolved, wugan Institute of Virology

‘எங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் இருந்து கசிந்ததாக கூறுவது கட்டுக்கதை’ - மவுனம் கலைத்தது, உகான் வைராலஜி நிறுவனம்