உலக செய்திகள்

சவுதி அரேபியாவில் ஜூன் 21 அன்று ஊரடங்கு உத்தரவுதளர்த்தப்படும் + "||" + Bans on domestic travel, holding prayers in mosques, and workplace attendance will be lifted starting May 31.

சவுதி அரேபியாவில் ஜூன் 21 அன்று ஊரடங்கு உத்தரவுதளர்த்தப்படும்