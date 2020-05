உலக செய்திகள்

கவுரவக்கொலை: துங்கிக்கொண்டிருந்த மகளின் தலையை துண்டித்து கொலை செய்த தந்தை + "||" + Police In Iran Arrest Father Of 13-Year-Old Girl For 'Honor Killing'

கவுரவக்கொலை: துங்கிக்கொண்டிருந்த மகளின் தலையை துண்டித்து கொலை செய்த தந்தை