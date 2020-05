உலக செய்திகள்

டிரம்பின் டுவீட்களை டுவிட்டர் முதல் முறையாக உண்மை சோதனை அறிய லேபிளிடுகிறது + "||" + Potentially misleading Twitter labels Trumps tweets with a fact check for the first time

டிரம்பின் டுவீட்களை டுவிட்டர் முதல் முறையாக உண்மை சோதனை அறிய லேபிளிடுகிறது