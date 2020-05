உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 60 லட்சத்தை கடந்தது + "||" + Worldwide, the number of people affected by coronation has crossed 60 Lakh

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 60 லட்சத்தை கடந்தது