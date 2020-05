உலக செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கான வென்டிலேட்டர் தயாரிக்க 3 இந்திய நிறுவனங்களுக்கு உரிமம்: ‘நாசா’ வழங்கியது + "||" + License for 3 Indian companies to manufacture Coronal Ventilator: Provided by NASA

