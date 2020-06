உலக செய்திகள்

கருப்பின நபருக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவின் 25 நகரங்களுக்கு பரவிய கலவரம் + "||" + George Floyd protests spread far and wide; at least 25 US cities impose curfew

கருப்பின நபருக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவின் 25 நகரங்களுக்கு பரவிய கலவரம்