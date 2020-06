உலக செய்திகள்

5 நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க 17-ந் தேதி ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் தேர்தல் + "||" + The UN has decided on the 17th to select 5 non-permanent members. Security Council Election

