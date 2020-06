உலக செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடித்தது ரஷியா: 50 ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு செலுத்தி சோதிக்கிறது + "||" + Russia has discovered the vaccine for coronavirus: Tests for 50 military officers

கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடித்தது ரஷியா: 50 ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு செலுத்தி சோதிக்கிறது