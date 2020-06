உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்றை குணப்படுத்த புதிய மாத்திரை! - இங்கிலாந்தில் நோயாளிகளுக்கு கொடுத்து சோதனை + "||" + New pill to cure coronavirus infection - Giving test to patients in the UK

கொரோனா வைரஸ் தொற்றை குணப்படுத்த புதிய மாத்திரை! - இங்கிலாந்தில் நோயாளிகளுக்கு கொடுத்து சோதனை