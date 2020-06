உலக செய்திகள்

கொல்லப்படுவதற்கு முன்னர் ஜார்ஜ் பிளாயிட்டுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருந்துள்ளது!! + "||" + Final autopsy report reveals George Floyd had CORONAVIRUS but died from cardiopulmonary arrest

