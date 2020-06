உலக செய்திகள்

வெளிநாட்டு விமான போக்குவரத்தை மீண்டும் தொடங்க சீனா திட்டம் ;அமெரிக்க விமானங்களுக்கு அனுமதி + "||" + China Allows Limited US Flights To Operate Despite Restrictions On Its Airlines

வெளிநாட்டு விமான போக்குவரத்தை மீண்டும் தொடங்க சீனா திட்டம் ;அமெரிக்க விமானங்களுக்கு அனுமதி