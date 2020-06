உலக செய்திகள்

ஈரானில் தொடர்ந்து 2-வது நாளாக 3 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Coronavirus infects more than 3 thousand people for the second consecutive day in Iran

ஈரானில் தொடர்ந்து 2-வது நாளாக 3 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா தொற்று