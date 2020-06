உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் ஒரே நாளில் 1500 பேர் பலி: உயிரிழப்பில் உலகில் 3-ம் இடம் + "||" + 1500 killed in one day in Brazil: 3rd in the world in fatalities

