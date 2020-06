உலக செய்திகள்

கருப்பு இன போராட்டக்காரர்களிடம் இருந்து வெள்ளை மாளிகையை பாதுகாக்க அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Action to protect the White House from black militants

கருப்பு இன போராட்டக்காரர்களிடம் இருந்து வெள்ளை மாளிகையை பாதுகாக்க அதிரடி நடவடிக்கை