உலக செய்திகள்

சீனாவின் உகான் நகரில் கடைசி 3 நோயாளிகளும் ‘டிஸ்சார்ஜ்’: கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத ஊர் ஆனது + "||" + Last 3 patients discharged in Ugan, China: Corona became a vulnerable city

சீனாவின் உகான் நகரில் கடைசி 3 நோயாளிகளும் ‘டிஸ்சார்ஜ்’: கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத ஊர் ஆனது