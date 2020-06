உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பலியானோர் எண்ணிக்கை 4 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + Worldwide, the number of victims of coronavirus infection exceeds four lakh

உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பலியானோர் எண்ணிக்கை 4 லட்சத்தை தாண்டியது