உலக செய்திகள்

உண்மைகளை மறைக்க முயற்சியா? - கொரோனா பாதிப்பு புள்ளி விவரங்களை நீக்கியது, பிரேசில் + "||" + Trying to hide the facts? - Corona has removed impact statistics, Brazil

உண்மைகளை மறைக்க முயற்சியா? - கொரோனா பாதிப்பு புள்ளி விவரங்களை நீக்கியது, பிரேசில்