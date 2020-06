உலக செய்திகள்

அறிகுறியற்ற கொரோனா தொற்றால் ஆபத்து இல்லை! - உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்கிறது + "||" + No risk of asymptomatic corona infection! - tells the World Health Organization

அறிகுறியற்ற கொரோனா தொற்றால் ஆபத்து இல்லை! - உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்கிறது