உலக செய்திகள்

ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மாத்திரைகள் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத பாதுகாப்பான மருந்து அமீரக சுகாதாரத்துறை அதிகாரி விளக்கம் + "||" + Hydroxychloroquine tablets are a safe drug with no side effects

ஹைட்ராக்சிகுளோரோகுயின் மாத்திரைகள் பக்கவிளைவுகள் இல்லாத பாதுகாப்பான மருந்து அமீரக சுகாதாரத்துறை அதிகாரி விளக்கம்