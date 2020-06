உலக செய்திகள்

கொரோனா மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்கியதில் பிரேசில் கவர்னர்கள் மீது ஊழல் புகார் + "||" + Two Brazil governors under fire over alleged corruption related to Covid spending

கொரோனா மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்கியதில் பிரேசில் கவர்னர்கள் மீது ஊழல் புகார்