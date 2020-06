உலக செய்திகள்

மீண்டும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: சீனா தலைநகர் பீஜிங்கில் மீண்டும் ஊரடங்கு + "||" + Authorities in Beijing place parts of the city in lockdown after six new domestic coronavirus cases were reported.

மீண்டும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு: சீனா தலைநகர் பீஜிங்கில் மீண்டும் ஊரடங்கு