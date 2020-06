உலக செய்திகள்

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி ஆவாரா? + "||" + Kamala Harris of Indian Origin Vice President of the United States Awara?

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி ஆவாரா?