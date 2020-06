உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 19 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + The number of people affected by coronation in Israel has crossed 19 thousand

