உலக செய்திகள்

படைகளை திரும்பப் பெறும் அமெரிக்காவின் முடிவு ஆச்சரியம் அளிக்கவில்லை - ஜெர்மனி மந்திரி சொல்கிறார் + "||" + The troops will be withdrawn The results of the United States are not surprising Says the German minister

படைகளை திரும்பப் பெறும் அமெரிக்காவின் முடிவு ஆச்சரியம் அளிக்கவில்லை - ஜெர்மனி மந்திரி சொல்கிறார்