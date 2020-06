உலக செய்திகள்

இனவெறிக்கு எதிராக புதிய ஆணையம் இங்கிலாந்து பிரதமர் அறிவிப்பு + "||" + Boris Johnson has announced a race equality commission following the wave of Black Lives Matter protests

