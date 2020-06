உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் அமெரிக்க தூதரகம் அருகே ராக்கெட் வீச்சு + "||" + Rocket launches near US embassy in Iraq

ஈராக்கில் அமெரிக்க தூதரகம் அருகே ராக்கெட் வீச்சு