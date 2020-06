உலக செய்திகள்

இரட்டை குழந்தைகளில் முதல் குழந்தை பிறந்து 10 ஆண்டுகள் கழித்து பிறந்த மற்றொரு குழந்தை + "||" + 41-YO Woman Gives Birth To Son's Twin 10 Years Later, Both Weigh The Same At Birth

இரட்டை குழந்தைகளில் முதல் குழந்தை பிறந்து 10 ஆண்டுகள் கழித்து பிறந்த மற்றொரு குழந்தை