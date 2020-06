உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் கொரோனோ தொற்றுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை 3,501 ஆக உயர்வு + "||" + The number of people infected with coronavirus in Pakistan rises to 3,501

