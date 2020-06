உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் உள்ள பூங்காவில் கத்திக்குத்து; 3 பேர் பலி-வாலிபர் கைது + "||" + Three people died and three were injured in the attack in Reading, England, on Saturday. Counterterrorism units will be taking over the investigation, local police said.

