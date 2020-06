உலக செய்திகள்

‘எச்1 பி’ விசா வழங்க டிரம்ப் இடைக்கால தடை- அமெரிக்க எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் + "||" + Trump Suspends Visas Allowing Hundreds of Thousands of Foreigners to Work in the U.S.

‘எச்1 பி’ விசா வழங்க டிரம்ப் இடைக்கால தடை- அமெரிக்க எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம்