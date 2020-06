உலக செய்திகள்

2 ஊழியர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று- தென்ஆப்பிரிக்காவில் ஜிம்பாப்வே தூதரகம் மூடப்பட்டது + "||" + Zimbabwe shuts South Africa consulate after two staff members test positive for Covid-19

2 ஊழியர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று- தென்ஆப்பிரிக்காவில் ஜிம்பாப்வே தூதரகம் மூடப்பட்டது