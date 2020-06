உலக செய்திகள்

தற்போதுள்ள வேலை வாய்ப்புகள் அமெரிக்கர்களுக்கே கிடைக்க வேண்டும்- டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + President Donald J. Trump Is Putting American Workers First as We Restore Our Economy to Greatness

தற்போதுள்ள வேலை வாய்ப்புகள் அமெரிக்கர்களுக்கே கிடைக்க வேண்டும்- டொனால்டு டிரம்ப்