உலக செய்திகள்

ஜெர்மனியில் உள்ள அமெரிக்க வீரர்களில் ஒரு பிரிவினர் போலந்துக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்று டிரம்ப் தெரிவித்தார். + "||" + Trump says US 'probably' will move troops from Germany to Poland, slams Berlin for owing 'lot of money' to NATO

ஜெர்மனியில் உள்ள அமெரிக்க வீரர்களில் ஒரு பிரிவினர் போலந்துக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்று டிரம்ப் தெரிவித்தார்.