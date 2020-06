உலக செய்திகள்

லண்டனில் கூட்டம் ஒன்றில் நடந்த மோதலில் 22 போலீசார் காயம். வாகனங்கள் சேதம் + "||" + Met Police said 22 officers were injured and two needed treatment at hospital. Four people were arrested

