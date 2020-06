உலக செய்திகள்

எட்டு மாத குழந்தை ஒன்றை நீச்சல் குளத்துக்குள் தூக்கி எறியும் வீடியோ 7.5 கோடி பேர் பார்த்து ரசித்தனர் + "||" + Video of an eight-month-old baby being thrown into a swimming pool 7.5 crore people have watched

எட்டு மாத குழந்தை ஒன்றை நீச்சல் குளத்துக்குள் தூக்கி எறியும் வீடியோ 7.5 கோடி பேர் பார்த்து ரசித்தனர்